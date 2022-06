Ospina, svelate le cifre dell'offerta: ADL propone 2 anni di contratto

Si risolverà nei prossimi giorni - in un modo o nell'altro - la telenovela legata a David Ospina, il portiere del Napoli in scadenza con il club azzurro e ancora incerto per il futuro. In Colombia, in queste ore, sono state svelate le cifre dell'offerta che Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto all'estremo difensore: 3 milioni di euro all'anno per l'ex Arsenal, un aumento importante visto l'ingaggio percepito fin qui (praticamente la metà) ma comunque dentro i nuovi parametri economici imposti dal club.

Spalletti e Giuntoli spingono per la riconferma, ma dall'entourage del calciatore non è ancora arrivata la risposta definitiva. Il club azzurro propone a Ospina una formula contrattuale che apre ai prossimi due anni: ovvero una stagione di contratto ancora e poi un ulteriore anno con opzione - in favore del Napoli - per prolungare l'accordo fino al 2024. Dalla risposta di Ospina passerà anche il futuro di Meret, che resterà in azzurro solo se il colombiano dovesse decidere di salutare.