Ostigard a Napoli, post di Haaland: «Adesso prendetevi cura di lui»

A Napoli con la raccomandazione del compagno Haaland. Mica uno qualunque. Leo Ostigard è stato ufficializzato ieri dal club azzurro, e sui social è arrivato anche il messaggio del neo attaccante del Manchester City: «Prendetevi cura di lui, è un ragazzo magnifico» ha scritto il bomber dei record, pronto a prendersi la scena anche in Premier League. Ostigard e Haaland - che in campo ha incrociato già il Napoli in passato - sono connazionali e compagni di spogliatoio proprio con la Norvegia.