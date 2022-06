Ostigard al Napoli, al Brighton andranno 5 milioni (e bonus)

Si incontreranno a metà strada il Napoli e il Brighton, club che detiene il cartellino di Leo Ostigard. Il difensore norvegese è pronto a indossare la maglia azzurra e a fare ritorno in Serie A dopo i sei mesi di apprendistato a Genova: secondo Sky Sport, l'affare - che è in dirittura d'arrivo - si chiuderà con 5 milioni di euro che il club di Aurelio De Laurentiis corrisponderà agli inglesi, poco meno di quanto il Brighton aveva chiesto e poco più di quanto gli azzurri avevano proposto.

Ostigard sarà il quarto centrale del pacchetto arretrato, un reparto ad oggi completo per Luciano Spalletti in attesa di capire se Kalidou Koulibaly verrà riconfermato in azzurro per il prossimo anno. Ai 5 milioni per l'affare andranno aggiunti i bonus di rendimento invdividuale del calciatore - che in questi giorni è a Andalsnes, suo paese natale in Norvegia, in attesa di novità sul futuro - e anche quelli per gli obiettivi della squadra.