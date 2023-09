Ostigard batte Kvaratskhelia: «Ma giocare con lui è meglio»

«Khvicha ed io siamo buoni amici, abbiamo chiacchierato dopo la partita, torniamo a Napoli insieme in aereo, lui ha un ruolo ben definito in squadra e davanti a noi ci sono match importanti da affrontare. Sarà bello giocarci assieme, da compagni di squadra». Così Leo Ostigard, ieri sera in campo contro il compagno azzurro durante Norvegia-Georgia.

Oggi a ono attesi in Italia per ritrovare l'azzurro: «Un giocatore come Kvaratskhelia è un top player, lo scorso anno era alla prima stagione ed è stato tra i migliori in Serie A. E poi è ancora molto giovane, ha tanto tempo davanti, è bello averlo a Napoli. Quello che ha fatto lo scorso anno è stato incredibile, e io penso che si ripeterà anche in questa stagione» ha spiegato Ostigard nelle dichiarazioni riportate da Geo Team.