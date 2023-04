Ostigard cancella il Milan: «Spalletti sa cosa voglio»

«Non vorremmo mai perdere, ma siamo già pronti per la prossima partita, pensiamo solo a quella e vogliamo vincerla». Leo Ostigard spinge il Napoli dopo la sconfitta contro il Milan: «Ma l' importante rialzarsi e vincere contro il Lecce, anche per preparare al meglio la gara importante col Milan. Siamo pronti a battagliare contro di loro, ma pensiamo prima al campionato».

Il norvegese spera di farsi notare di più in questo finale. «Do tutto in allenamento e ho un buon rapporto con Spaletti. Sa che vorrei giocare di più, sono pronto per lottare per questo grande club» ha detto a Kiss Kiss Ostigard «Vogliamo regalare lo Scudetto alla città, ma siamo consapevoli di dover dare tutto in queste ultime partite. E' un traguardo atteso da tempo e non vediamo l'ora di regalare questa gioia ai tifosi».