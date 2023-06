Ostigard, l'entourage: «Abbiamo già incontrato il Napoli»

Ha giocato poco in questo primo anno di Napoli, ma Leo Ostigard ha sempre risposto presente quando necessario. «Sicuramente l’esperienza al primo anno in azzurro è stata importante e positiva per la stima che la società ha sempre dato al calciatore» ha spiegato Luca Ariatti, membro dell'entourage del calciatore norvegese. «Non ha giocato tantissimo, ma il pubblico ha fiducia nel calciatore è c’è il desiderio di avere Ostigard in squadra. Il cambio allenatore potrà dare anche stimoli a chi giocava meno».

«Ostigard deve restare a Napoli e cogliere tutte le occasioni che ci possono essere. Essere a questo livello è la massima aspirazione per un giocatore» ha spiegato a Radio Crc. «Ci siamo visti col Napoli un mese fa e l’idea era quella di aspettare la scelta dell’allenatore che sarebe arrivato. L’idea di continuare qui c’è perché Ostigard sta molto bene a Napoli. È uno di quei giocatori che per duttilità un allenatore vuole sempre avere nella propria rosa».