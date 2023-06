Anche dal ritiro della Norvegia è difficile non pensare al suo Napoli. Leo Ostigard si veste d'azzurro anche in patria: il difensore si è mostrato sui social con una maglia bianca della stagione 1989/90, quella che porterà al secondo scudetto, posando insieme con il blogger Even Nesset, famoso in rete per essere un grande collezionista di maglie da calcio.