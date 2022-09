Ostigard titolare e sconfitto: Mario Rui ko spera nel Mondiale

È una notte lunga quella della Norvegia di Haaland, sconfitta in casa dalla Serbia: la sfida nella sfida tra lui e Vlahovic la vince l'attaccante della Juventus, che riesce anche a fare gol a una difesa guidata dal napoletano Leo Ostigard: l'azzurro parte titolare e resta in campo lungo tutti i 90 minuti del match di Nations League, l'ultimo del girone.

Doccia fredda anche per Mario Rui: il terzino del Napoli stavolta segue dalla panchina il big match tra Portogallo e Spagna in cui ha la meglio la nazionale di Luis Enrique: per il Portogallo niente Final Four di Nations League. Ora Mario Rui spera almeno che le ottime cose mostrate in questa tornata di nazionali possano valere per lui una chiamata al prossimo Mondiale.