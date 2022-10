Ostigard, la prima gioia in azzurro: «Spalletti non è mai contento»

Il primo gol non si scorda mai, deve averlo pensato anche Leo Ostigard, che contro i Rangers Glasgow in Champions League ha trovato la prima gioia con la maglia del Napoli. «Siamo davvero in un ottimo periodo, benissimo così. Penso che sin dall’inizio stagione stiamo facendo molto bene. Spalletti ci sta spingendo tanto, non è mai contento delle nostre prestazioni e quindi da parte nostra cerchiamo di fare sempre meglio» ha detto a Sky Sport.

«Questo continuo spronarci è una cosa positiva. Dobbiamo cercare di migliorarci sempre perché la stagione è ancora lunga, ci sono tante partite da disputare. Quindi pensiamo ad una partita alla volta, andare avanti e continuare a fare quello che abbiamo fatto in questo inizio di stagione» ha spiegato il norvegese, che ha segnato il 100esimo gol azzurro nella storia della Champions.