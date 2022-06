Ostigard al Napoli, passi in avanti: affare da chiudere per il futuro

Il Napoli non perde di vista Leo Ostigard, difensore centrale norvegese che ha ben impressionato nell'ultima parte della stagione appena conclusa con addosso la maglia del Genoa. Secondo Sky Sport, gli azzurri hanno fatto passi in avanti per la sua firma e per portarlo da Luciano Spalletti già per il ritiro di Dimaro.

Un'operazione che si farà per il Napoli, a prescindere di quello che sarà il futuro di Koulibaly. Ostigard, infatti, è per la dirigenza il colpo de futuro data anche la giovane età (classe '99), un prospetto su cui investire.