Ostigard, orgoglio e ambizioni: «Posso giocare in questo Napoli»

Leo Ostigard vuole prendersi il Napoli. «So di aver giocato poco quest’anno, ma quando sei in una grande squadra va così. Sono pronto a dare il massimo per la nazionale ora. Mi sono preparato bene, mi alleno con grandi campioni ogni giorno e questo è importante per me» ha detto il centrale norvegese arrivato in città la scorsa estate e spesso messo in panchina da Luciano Spalletti. «Giocare di più? Certo che lo vorrei e non ho ancora perso la speranza di ritagliarmi a Napoli un posto per me. Devo restare concentrato e giocarmi il mio posto in questa squadra».

Ostigard fa anche i complimenti ai compagni: «Stiamo facendo benissimo quest’anno, ci siamo fermati poche volte. I miei compagni stanno facendo sempre molto bene e giocarsi il posto è ancora più complicato. Ma lo sapevo: quando ho accettato Napoli sapevo che ci sarebbe stata competizione, poi la squadra è andata anche meglio di quello che ci aspettavamo. Chi gioca fa sempre bene e gli vanno fatti i complimenti. Poi, quando ne ho l’occasione, devo andare in campo e fare il meglio» ha concluso dal ritiro della nazionale norvegese a Ntb.