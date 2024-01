Ostigard via da Napoli? Lo ha chiesto il Torino in prestito

C'è anche il Torino in fila per Leo Ostigard: il difensore del Napoli sembrava destinato al Genoa, ma il ritorno ai rossoblu è sfumato in questo mercato invernale e sono diversi i club che sono interessati a lui visto che il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe lasciarlo andare in mezzo alla stagione. Il Napoli aveva anche provato a inserirlo nella trattativa che porterà a Nehuen Perez dell'Udinese, ma fin qui senza successo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono stati dei contatti nelle ultime ore tra Torino e Napoli per il difensore norvegese che piace alla società granata e che avrebbe ricevuto già l'ok di Juric. Il Torino - che deve rimpiazzare l'infortunato Alessandro Buongiorno e che aveva seguito già il calciatore prima del passaggio al Npoli due estati fa - è al lavoro per avere Ostigard in prestito con diritto di riscatto, una formula che però non sembra convincere a pieno gli azzurri.

Dell'affare si tornerà comunque a parlare dopo Lazio-Napoli di oggi visto che con ogni probabilità Ostigard partirà tra i titolari.