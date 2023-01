L'Eintracht ai suoi tifosi: «Non soggiornate in hotel a Napoli da soli»

Torna la Champions e tornano le raccomandazioni delle avversarie del Napoli ai propri tifosi. Stavolta l'Eintracht Francoforte, che sfiderà gli azzurri nella doppia gara degli ottavi, non si limita a sconsigliare i propri tifosi di andare bardati in giro per la città partenopea con i propri colori. O magari da soli, per paura di rappresaglie. Secondo il club tedesco non è proprio consigliabile prendere una camera di hotel.

«A causa della situazione di sicurezza in loco e delle segnalazioni di precedenti avversari internazionali dell'SSC Napoli - avverte l'Eintracht sul proprio sito - non è consigliabile prenotare un hotel in città da soli o soggiornare a Napoli nei giorni prossimi alla partita in qualità di tifoso dell'Eintracht, soprattutto vestendo l'abbigliamento da tifoso».

Sono consigli per chi acquista i biglietti per il match di ritorno del 15 marzo per il settore ospite, in vendita per 66 euro. La domanda per i biglietti è alta e secondo il club di Francoforte «si devono prevedere massicci tagli delle assegnazioni. Da qui la richiesta a tutti i clienti, e in particolare ai fan club, di dare priorità a loro stessi. I biglietti vengono emessi nell'ordine in cui sono stati specificati gli aventi diritto nel modulo d'ordine».