C'era una volta un Napoli simile a quello di oggi. Una volta, cioè 27 anni fa, i fuochi d'artificio erano stati preparati in abbondante anticipo. 1992, seconda stagione del post Maradona,in panchina e una campagna acquisti che in estate fece stropicciare gli occhi. In squadra giocava gente del calibro di. «A novembre squillò il telefono, era il mio fraterno amico Enrico»., allenatore del primo scudetto e della Coppa Uefa, è sempre rimasto al capezzale azzurro negli anni difficili come il vecchio medico di famiglia. Enrico di cognome faceva Verga ed era in quel periodo il dirigente più vicino al presidente. «Mi pregò di scendere a Napoli. Mi rivolevano in panchina. Dissi di no due volte semplicemente perché non me la sentivo. Alla terza dovetti cedere, Enrico me lo chiese a titolo di favore personale».«Più o meno. Se hai esperienza, ti basta scrutare negli occhi dei calciatori. Gente che portava sulle spalle cognomi illustri non poteva aver smarrito in poche settimane le conoscenze del calcio».«Una condizione mentale apparentemente serena è alla base di buoni allenamenti, buone partite e buoni risultati».«Fu faticoso uscire dal tunnel perché dovemmo ripartire da zero: il modo di allenarsi, di approcciare le partite e naturalmente di giocarle».«Esatto, è proprio così. Se devo trovare un punto di congiunzione tra oggi e ventisette anni fa, allora dico proprio l'ambiente».«È tutto: il modo di vivere la quotidianità e di interpretare il calcio in una città come Napoli. Io sono stato calciatore ai tempi di Sivori e Altafini, giocavamo davanti a novantamila spettatori: battevamo le big e poi finivamo come polli contro le squadrette. Se sei forte, non puoi crollare contro avversari inferiori. Diceva la stessa cosa Pesaola: il Napoli sarà grande quando club e calciatori avranno capito come gestire il proprio modo di vivere e di lavorare in un ambiente così particolare. Ma vi pare che questa squadra possa fare quel tipo di prestazioni contro il Liverpool e poi perdere in casa con Bologna e Parma?».«Posso immaginare cosa non ci sia: la capacità di isolarsi da ogni cosa che ti circonda e di immergersi esclusivamente nel lavoro. Nel '92 quando misi piede nello spogliatoio dissi ai giocatori le stesse cose di quando iniziammo il cammino verso il primo scudetto: se vogliamo raggiungere un obiettivo, dobbiamo estraniarci dalla realtà che è intorno a noi».«Se ha guardato bene intorno, saprà cosa fare. I ventimila del San Paolo dicono che tutto l'ambiente è malato».«Adesso hanno il braccino del tennista. È chiaro che se gli stessi calciatori ora vanno male dopo aver giocato in scioltezza e in maniera spettacolare per tanti anni, qualche altra ragione deve esserci. In campo e fuori è venuta mano la continuità del lavoro».