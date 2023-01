Ounahi al Napoli? L'allenatore apre: «Ma spero me lo lascino in prestito»

Sempre più forti le voci di mercato per Azzedine Ounahi, il centrocampista marocchino dell'Angers che è diventato oggetto del desiderio di tanti club dopo il Mondiale in Qatar. Il calciatore potrebbe cambiare aria già a gennaio, ma nel frattempo non è ancora rientrato in campo con i compagni: «Ha viaggiato con la squadra a Parigi, questo ci fa capire che è concentrato su di noi» ha detto però Abdel Bouhazama, allenatore del suo club.

Lo stesso Bouhazama ha ammesso le tante voci di mercato. «Stiamo ricevendo tante offerte per Azzedine», ha detto dopo il match perso ieri sera contro il Paris Saint Germain. Offerte arrivate anche da Napoli: «Io sono solo un allenatore, posso solo chiedere al club di essere informato. Se il club che lo comprerà potesse lasciarcelo in prestito fino a fine stagione sarei molto felice».