Gli occhi sono da tempo puntati Azzedine Ounahi, il 22enne rivelazione del Marocco nel Mondiale in Qatar e stellina dell’Angers. Il Napoli ha qualcosa di molto simile a un accordo con il centrocampista che è pronto a sbarcare in Italia firmando un contratto di cinque anni a 1,8 milioni di euro a salire. Ma quello che è ancora in alto mare, o meglio, continua a oscillare è l’intesa con l’Angers: perché i transalpini stanno mettendo in pratica un giochetto che, ovviamente, è tutto nell’interesse del club francese ma che ha indispettito Cristiano Giuntoli: perché per Ounahi è iniziata un’asta a cui il Napoli non pensa affatto di prendere parte.

Dopo la proposta iniziale, a dicembre, prima del boom mondiale, di 10 milioni di euro, il diesse del Napoli aveva portato la sua offerta a circa 16 milioni. Ma l’Angers ha mosso un bel po’ di intermediari per cercare di alzare l’asticella della valutazione del marocchino. Missione che è riuscita: il Leeds, infatti, ha superato tutti con una maxi offerta da 25 milioni di euro. Meglio anche del Leicester che si è arenato a 18 milioni di euro. L’offerta del Leeds potrebbe far sbarcare Ounahi in Premier già a gennaio.

Il Napoli ha sempre trattato il centrocampista in ottica estate ma è chiaro che tutto dipende dalla valutazione. Ma anche Luciano Spalletti ha speso belle parole per il numero 8 della nazionale marocchina, che aveva colpito - e non poco - anche l’ex ct della Spagna, Luis Enrique. Ma ad aste, per tradizione, il Napoli non partecipa. E quella che ha messo in campo l’Angers è una strategia che allontana il club azzurro. Anche se l’idea del Napoli è quella più gradita: lasciarlo lì in prestito, per dare una mano nella lotta per la salvezza. Leeds e Leicester sono avversari difficili da piegare, vista la disponibilità economica dei club britannici. Mentre sembra spiazzato l’Almeria, che pure aveva fatto delle avances. Il punto è che tutti questi interessamenti non fanno altro che spingere verso l’alto il prezzo del cartellino: e al Napoli l’idea di rincorrere, presentando nuove offerte non va giù. Al momento l’affare è lontanissimo.