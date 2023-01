Ounahi, il Leeds alza il pressing: l'entourage a colloquio con Marsch

È il Leeds la squadra in pressing per Azzedine Ounahi, il marocchino che piace al Napoli sul mercato. Il calciatore dell'Angers è l'obiettivo numero uno degli inglesi in questo mercato invernale e - secondo quanto riportato dalla Cbs - da settimane ormai il Leeds è in pressing, con emissari del club francese in Inghilterra e già diversi contatti tra le parti.

Secondo gli inglesi, infatti, l'allenatore del Leeds Jesse Marsch avrebbe già parlato direttamente con Ounahi nelle ultime ore, un contatto che servirebbe a convincere il calciatore per sposare il progetto del club inglese. Nel frattempo, Ounahi è praticamente fuori squadra all'Angers: dal rientro dal Mondiale, è sceso in campo solo mezz'ora in Ligue 1 contro il Clermont.