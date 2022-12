Idea Ounahi, il centrocampista marocchino, una delle rivelazioni dell'ultimo mondiale in Qatar: il 22enne talento francese dell'Angers è seguito con attenzione dal direttore sportivo azzurro Giuntoli e potrebbe essere una delle mosse del Napoli a gennaio per giugno.

Agli ultimi mondiali è stato uno dei grandi protagonisti del Marocco, uno dei trascinatori a centrocampo, una delle rivelazioni della nazionale africana arrivata fino alle semifinali raggiungendo un traguardo storico. Un centrocampista giovane dalle grandi prospettive seguito in Italia anche dall'Inter e da diversi club europei, dal Leicester in Premier League, dal Betis Siviglia in Liga, dal Bayer Leverkusen in Bundesliga e dal Marsiglia in Ligue One. «Abbiamo offerte da ogni parte: Italia, Spagna, Inghilterra, Francia. Il nostro augurio è quello di trovare un accordo a gennaio, ma restando all'Angers fino al termine della stagione», ha detto il presidente del club francese Said Chabane a Rtl. «È stato l'Angers ha darmi l'opportunità di partecipare ai mondiali e di poter mostrare al mondo le mie qualità. Oggi tutti sappiamo che ci sono club interessati, sarà una scelta da fare, una scelta che sarà importante per la mia carriera. Firmerò e me ne andrò a gennaio? Firmerò, rimarrò e aiuterò il club e me ne andrò quest'estate? Non lo so ancora. Il progetto sportivo viene prima di tutto. Non ho un campionato preferito, non ho una destinazione ideale, guardo soprattutto al progetto sportivo, Sono in contatto quotidiano con il presidente», le parole di Ounahi sul sito dell'Angers.

Azzedine Ounhai è un centrocampista completo che riesce ad abbinare quantità e qualità (la valutazione è intorno ai 25 milioni di euro), e sarebbe un profilo ideale per il Napoli perché è un talento in prospettiva: un'operazione come quella del georgiano Kvaratskhelia che è arrivato a giugno scorso ma sul quale il direttore sportivo azzurro Giuntoli si mosse in anticipo riuscendo a battere sul tempo tutta la concorrenza. E anche stavolta il lavoro del club azzurro dovrà partire a gennaio per poter centrare un obiettivo per giugno e quindi per la prossima stagione: bloccarlo quindi in questo mercato invernale per poterlo poi avere a disposizione per il prossimo campionato. La strategia del Napoli è infatti di non muovere nulla adesso del gruppo attuale sia con operazioni in entrata che in uscita.

L'unica eccezione in questa sessione di mercato invernale sarà rappresentata dall'operazione con la Sampdoria che riguarderà i terzini Bereszynski e Zanoli: il difensore polacco arriverà a Napoli in prestito con diritto di riscatto, il giovane laterale azzurro passerà in prestito secco al club blucerchiato fino a giugno. E dalla Samp tornerà a gennaio in anticipo dal prestito il portiere Nikita Contini che si aggiungerà a Meret e Sirigu.

Resta il portiere sardo che prosegue nel lavoro personalizzato in attesa di poter tornare ad allenarsi sul campo in gruppo. Sirigu, vice di Meret a Napoli (tra i due portieri c'è ub ottimo rapporto sono stati compagni di nazionale nell'Italia di Mancini che ha vinto gli Europei a giugno 2021), è pienamente coinvolto nel progetto azzurro e resterà fino al termine della stagione. Il centrocampo tedesco Demme rientra nei piani di Spalletti che vorrebbe tenerlo fino a giugno ma questa situazione dovrà restare monitorata a gennaio perché l'ex capitano del Lipsia potrebbe decidere di accettare qualche proposta per trovare più spazio. Si era mossa la Salernitana ma poi la trattativa non è decollata, Demme è seguito anche da club all'estero.