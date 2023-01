Ounahi, il Napoli resta in pole ma l'Angers avverte: «Vogliamo venderlo subito»

L'offerta più alta, al momento, sarebbe quella del Leicester da circa 30 milioni in due soluzioni diverse, eppure la squadra in pole position resta sempre il Napoli. Gli azzurri partono in prima fila nella corsa a Azzedine Ounahi e, secondo quanto riportato da L'Equipe in queste ore, è il club di Aurelio De Laurentiis quello con maggiori probabilità di portarsi poi a casa il marocchino dell'Angers, club francese che in queste ore ha messo sul tavolo tutte le possibili opzioni.

«Ci stiamo preparando per tutto. Abbiamo già avuto incontri con l'allenatore e il ds per considerare tutti gli scenari possibili», ha detto il presidente dell'Angers Said Chabane dopo l'ultima gara di Ligue 1. «Non puoi mai bloccare un giocatore che vuole andarsene. Si sono inseriti anche due club francesi su di lui. Per noi sarebbe ideale venderlo subito e trattenerlo fino a fine stagione». Ed è proprio questa la formula che più convincerebbe il Napoli, pronto a definirne il prezzo per aspettarlo poi a giugno.