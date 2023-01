Ounahi e il Napoli sono vicinissimi: offerta da 20 milioni, bruciati Barcellona e Atletico

Il Napoli e Azzedine Ounahi sarebbero a un passo secondo quanto riportato da TyC Sports. Il club azzurro avrebbe superato tutta la concorrenza nelle ultime ore e sarebbe anche pronto a chiudere l'affare per il centrocampista marocchino che ha splendidamente figurato all'ultimo Mondiale in Qatar: 20 milioni la cifra che arriverebbe nelle casse dell'Angers già questo gennaio.

Una cifra utile al club francese per congelare l'affare: Ounahi, infatti, resterebbe comunque in Ligue 1 con i bianconeri almeno fino al termine di questa stagione, per poi raggiungere la squadra di Luciano Spalletti la prossima estate. Il club azzurro avrebbe superato negli ultimi giorni anche la concorrenza di club più quotati come Barcellona e Atletico Madrid che pure si erano interessati al calciatore.