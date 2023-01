Ounahi al Napoli, Giuntoli incontra gli agenti a Milano: prima offerta da 15 milioni

Non è un affare da completare già a gennaio, ma al Napoli Azzedine Ounahi piace anche per la prossima estate. Come riportato da Sky Sport, Cristiano Giuntoli, ds del club azzurro, ha approfittato della trasferta a Milano di ieri contro l'Inter (gara persa 1-0) per incontrare l'entourage del calciatore marocchino che era in città e parlare da vicino di quello che può essere l'affare con l'Angers.

Il club di Aurelio De Laurentiis ha già formulato la prima offerta al club per il giocatore, una offerta che ruota intorno ai 15 milioni di euro, cifra che per il momento potrebbe non soddisfare l'Angers. I francesi sono orientati a chiedere almeno 25 milioni di euro, ma potrebbe rappresentare una componente chiave la volontà del centrocampista: se dovesse dire sì al Napoli, le parti potrebbero chiudere la trattativa a cifre più vicine ai 15 milioni inizialmente offerti dagli azzurri.