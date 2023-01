Ounahi, pericolo Napoli: l'Angers è in Inghilterra per la cessione

Non bastano i 15 milioni (più bonus) offerti dal Napoli per Azzedine Ounahi e l'Angers non l'ha nascosto. Il club inglese vuole ricavare almeno 20-25 milioni dalla cessione del calciatore algerino, che però nel frattempo sembra aver rispedito al mittente tutte le altre proposte arrivate. A Ounahi il Napoli piace, agli azzurri andrebbe di corsa anche a fine stagione, concludendo l'anno in Francia e raggiungendo la squadra di Spalletti il prossimo anno.

Nel frattempo, però, l'Angers si guarda intorno aspettando altre strade: il patron del club Saïd Chabane - come riportato da L'Equipe - da qualche giorno è in Inghilterra per trattare da vicino la questione con i club che si sono interessati a Ounahi. Leeds, Newcastle, anche Leicester City le squadre più interessate, ma che dovranno ora anche convincere il calciatore come ha fatto il Napoli, forte del suo sì.