Ounahi, sorpasso Marsiglia: l'Angers ha già detto sì

Beffa dietro l'angolo per il Napoli e Azzedine Ounahi? Sembrerebbe proprio di sì, secondo i report che arrivano dalla Francia. Come riportato da RMC Sport, infatti, il Marsiglia avrebbe trovato un accordo lampo con l'Angers per il trasferimento del centrocampista marocchino che dopo l'exploit Mondiale è finito sulla lista dei desideri di tanti top club in giro per l'Europa.

Anche del Napoli, che però non ha mai forzato la mano con l'Angers in queste settimane, consapevole anche di avere il placet del calciatore, voglioso di restare in Francia almeno fino al termine della stagione per poi trasferirsi il prossimo anno. L'offerta azzurra si aggirava intorno ai 15 milioni di euro, ma secondo i media francesi il Marsiglia avrebbe convinto l'Angers anche a meno: 10 milioni con un contratto di 4 anni per trasferirsi nella squadra di Tudor.