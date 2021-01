Un nuovo azzurro in Calabria. Dopo l'arrivo di Luperto la scorsa estate, il Crotone ora potrebbe mettere insieme un altro colpo da Napoli: si tratta di Adam Ounas, il calciatore algerino arrivato in Italia dalla Ligue 1 scelto dal Napoli e mai realmente esploso con gli azzurri. In estate Ounas aveva scelto per la permanenza in Serie A con la maglia del Cagliari ma ora anche l'avventura in Sardegna sembra essersi conclusa.

Sette presenze in questa prima parte di stagione in Serie A, solo tre volte dal primo minuto e senza alcun gol all'attivo. Sicuramente fin qui non è stata avvincente l'avventura di Ounas a Cagliari e proprio per questo potrebbe cercare nuova gloria a Crotone con la maglia dell'ultima in classifica. Il Napoli ha dato l'ok per il nuovo prestito, il club calabrese ora aspetta il sì del Cagliari per poter rinforzare l'attacco a disposizione.

