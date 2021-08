Ounas, il Milan tenta l'ultimo assalto: nuovi contatti ma il Napoli fa muro

Nonostante le parole di Luciano Spalletti che l'hanno confermato in azzurro, non si arrestano le voci di mercato intorno ad Adam Ounas: l'esterno del Napoli, già seguito dal Marsiglia, è da diverse settimane nel mirino del Milan che nelle ultime ore ha nuovamente chiesto informazioni al club azzurro.

Informazioni che, però, non hanno avuto seguito: per il Napoli Ounas non si muove, almeno non in questo momento del mercato e dopo essere stato protagonista per tutta l'estate con Spalletti. L'algerino piace da sempre al duo Maldini-Massara, ma al momento Ounas resta la prima alternativa al capitano Lorenzo Insigne.