Napoli, anche Ounas in nazionale: va in Algeria per la Coppa d'Africa

Salgono a 12 i calciatori del Napoli che saranno impegnati con le nazionali nel prossimo mese di giugno, alla fine si aggiunge anche Adam Ounas che, nonostante un finale di stagione di certo non esaltante con la squadra di Luciano Spalletti, è stato inserito tra i convocati dell'Algeria. L'azzurro, come Koulibaly, Anguissa e Osimhen giocherà per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa del 2023.

قائمة اللاعبين الخاصة بالمواجهتين أمام منتخبي اوغندا🇺🇬 و تنزانيا 🇹🇿في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023-كوت ديفوار .#TeamDZ 🇩🇿 pic.twitter.com/yIcwgEpp36 — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) May 27, 2022