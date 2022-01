Ounas ko e ancora in tribuna: Algeria eliminata, tornerà a Napoli

Il primo ritorno a casa è quello di Adam Ounas: l'esterno del Napoli chiude tristemente la sua avventura in Coppa d'Africa senza nemmeno un minuto in campo e praticamente fuori dalla squadra in tutte le partite del girone. Un girone negativo per l'Algeria che, da campione in carica, esce dalla competizione da fanalino di coda del girone con un solo punto.

Alla nazionale algerina, infatti, serviva assolutamente una vittoria per poter andare avanti, ma nella sfida contro la Costa d'Avorio è stata sconfitta per 3-1 (in gol anche il milanista Kessié per il primo vantaggio ivoriano). Un ko pesante che vale l'ultimo posto. Ounas, ancora una volta mandato in tribuna dal ct algerino Belmadi, farà ora ritorno a Napoli e si rimetterà a disposizione di Spalletti.