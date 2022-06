Ounas dice no al 2024 azzurro: ora cessione in Serie A o Ligue 1

Il Napoli aveva proposto a Adam Ounas rinnovo di un solo anno per restare in azzurro fino al 2024, ma l'algerino ha detto no. Questo, secondo quanto riportato da DzBallon in Algeria, è accaduto nelle scorse ore con Ounas intenzionato a lasciare la città che ha vissuto nell'ultimo anno.

Con il Napoli un rapporto altalenante negli ultimi anni, i prestiti in Francia o Serie A che non hanno riacceso la luce e ora un destino scritto con la cessione. Ci sono il Torino e il Monza, ma anche la pista del ritorno in Ligue 1, dove Ounas ritroverebbe la famiglia.