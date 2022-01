Ultime ore di preparazione anche per Adam Ounas. L'esterno algerino del Napoli è in ritiro con la nazionale pronto a viaggiare verso il Camerun per cominciare la Coppa d'Africa. «Ultimi accorgimenti prima di volare in Camerun. Che l'avventura abbia inizio» ha scritto Ounas sui social ai tifosi. L'algeria affronterà Sierra Leone nel match d'esordio di martedì.

