Adamfa il protagonista. L'esterno algerino, ancora di proprietà del Napoli, è arrivato questa mattina a Cagliari per cominciare la sua nuova vita da calciatore rossoblu. L'affare è stato chiuso ieri: prestito oneroso fino a fine stagione e poi la possibilità di riscattare il calciatore azzurro.«Grazie a tutti per i messaggi non vedo l'ora di iniziare con questa maglia e con questa squadra» ha scritto su Instagram l'algerino che questa mattina ha lasciatoarrivando in Sardegna.