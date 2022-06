Ounas diventa un caso in Algeria: out, «Ma non sono infortunato»

Tra i calciatori in bilico in vista della prossima stagione a Napoli c'è sicuramente Adam Ounas, nell'ultimo anno in fondo alle gerarchie di Spalletti e con il contratto in scadenza nel 2023. In questo finale di stagione, però, l'algerino ha riconquistato la nazionale, con cui è sceso da titolare in campo nel match di qualificazione alla Coppa d'Africa contro la Tanzania di questo pomeriggio.

Il ct algerino Belmadi, però, ha sostituito Ounas all'intervallo, dopo una prima frazione giocata anche da protagonista e con più di uno spunto interessante. I tifosi algerini, in rete, hanno cominciato a chiedersi il perché della sostituzione pensando a un problema fisico, prontamente smentito: «Nessun infortunio, sto bene, grazie per i vostri messaggi» ha scritto sui social lo stesso Ounas, rassicurando i tifosi.