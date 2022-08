Ounas, cessione last minute? Il Lille prepara l'offerta

Ci sarebbe anche il Lille sulle tracce di Adam Ounas: secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle scorse ore il club francese avrebbe bussato alla porta del Napoli per poter acquistare in extremis l'algerino, in lista cessioni con gli azzurri.

Gli interessamenti avuti in Italia - Monza e Sampdoria - non hanno avuto seguito ma l'algerino non vuole rinnovare il contratto in scadenza tra un anno e il Napoli potrebbe rimandarlo in Ligue 1 dove ha già giocato.