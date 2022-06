Ounas fa festa con l'Algeria: «Bravi tutti», ora testa al mercato

«Tre su tre, complimenti a tutti» scrive Adam Ounas, che ieri per mezz'ora ha ritrovato spazio anche con la nazionale algerina, subentrato nel secondo tempo. L'esterno del Napoli ha voluto complimentarsi con i suoi compagni di squadra, che ora sono in vacanza. Per Adam, però, il pensiero va al mercato: la vita a Napoli non sembra poter durare ancora un anno, soprattutto visto il contratto in scadenza nel 2023: Monza, Torino le squadre più chiacchierate per lui in Italia ma anche la possibilità concreta di fare ritorno in Francia.