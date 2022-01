Ounas, che gol con l'Algeria: martedì l'esordio in Coppa d'Africa

Otto minuti, tanto basta a Adam Ounas per inaugurare il match contro il Ghana. L'esterno del Napoli è titolare nell'ultimo match amichevole della sua Algeria contro il Ghana, giocato ieri sera prima di partire ufficialmente per la Coppa d'Africa. L'azzurro ha segnato il primo gol del match ed è rimasto in campo per 70 minuti. L'Algeria farà il suo esordio in Coppa contro Sierra Leone martedì.