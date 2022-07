Ounas al Bologna è un'ipotesi: il Napoli pronto a cedere l'algerino

Contratto in scadenza tra un anno e voglia di cambiare aria. Con la valigia pronta. Se non dovesse essere in Ligue 1, anche il Bologna sta pensando a Adam Ounas, l'algerino del Napoli che non ha più occasioni con gli azzurri dopo l'ultima esperienza nella squadra di Luciano Spalletti. Come riportato da Sky Sport, il club azzurro sta cercando il miglior offerente e lasciarlo in Italia ai rossoblu potrebbe essere una strada.

Ounas potrebbe essere collocato da Sinisa Mihajlovic, riconfermato a Bologna, come seconda punta in un 3-5-2 o come trequartista se l'allenatore dovesse cambiare idea e passare al 4-2-3-1. Nella scorsa stagione, l'algerino azzurro ha totalizzato complessivamente 21 presenze e due gol (entrambi in Europa League) con la maglia del Napoli. La trattativa reale non è ancora cominciata, ma il gradimento c'è e anche la voglia del club di Aurelio De Laurentiis di cedere il calciatore.