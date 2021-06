Ounas, che paura con l'Algeria: scontro choc e uscita in barella

È durata appena 10 minuti la gara amichevole tra Algeria e Mali per Adam Ounas. L'esterno di proprietà del Napoli è subentrato al 70° minuto ma è stato sostituito nuovamente appena undici minuti più tardi quando, a causa di un fortuito scontro di gioco con un avversario, ha dovuto lasciare in campo in barella immobilizzato.

LEGGI ANCHE Fabian, il Barcellona offre Pjanic ma De Laurentiis chiede 50 milioni

L'esterno, che quest'anno ha giocato in prestito prima al Cagliari e poi al Crotone, ha subito un violento colpo alla testa e non è stato in grado di rientrare. Dallo staff medico algerino hanno subito rassicurato sulle sue condizioni, poi è stato lo stesso Ounas a scrivere ai tifosi sui social: «Grazie per i vostri messaggi, va tutto bene» le sue parole.