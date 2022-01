Ounas, la Coppa è maledetta: ancora out e l'Algeria è ultima

Una Coppa d'Africa, fin qui, da dimenticare per Adam Ounas. L'algerino del Napoli, dopo aver saltato la prima sfida del gruppo contro Sierra Leone, ha dovuto alzare ancora bandiera bianca anche nel secondo match in programma ieri, contro la Guinea. L'azzurro ha seguito i suoi connazionali dalla sua stanza in ritiro a causa di alcuni problemi fisici che lo stanno tenendo ai margini del gruppo di Belmadi.

Un esordio, dunque, ancora una volta rimandato per Ounas che pure si era allenato durante gli ultimi giorni della settimana. E in campo all'Algeria non va meglio: la nazionale campione in carica è stata battuta a sorpresa dalla Guinea nel match di ieri sera (0-1) e ora è all'ultimo posto in classifica con un solo punto in graduatoria. Tutto si deciderà all'ultimo match: giovedì l'Algeria affronterà la Costa d'Avorio e dovrà vincere per assicurarsi il passaggio del turno.