Ounas, "via di fuga" in Ligue 1: il Marsiglia segue anche l'algerino

Arrivato dalla Ligue 1 e con un futuro in Ligue 1? Adam Ounas potrebbe tornare dove tutto è cominciato, in Francia, stavolta però con addosso la maglia del Marsiglia. Secondo i rumors francesi, infatti, negli ultimi giorni il club di Longoria si sarebbe mosso per capire le disponibilità dell'esterno algerino a trasferirsi nuovamente in Ligue 1 dopo gli anni in azzurro.

Ounas ha un accordo contrattuale con il Napoli pronto a scadere tra un anno e nella prima stagione di lavoro con Spalletti non ha brillato per continuità, pur avendo chance importanti. C'è la cessione nel suo futuro, anche perché il calciatore non ha mostrato al club la volontà di rinnovare il contratto: in Ligue 1 Ounas aveva indossato le maglie di Bordeaux e Nizza.