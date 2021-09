Ounas, il rimpianto del Marsiglia: offerta super ma ha scelto Spalletti

Un'estate da protagonista quella di Adam Ounas: in campo con la maglia del Napoli ma anche fuori dal campo con tante squadre interessate a lui. Tra queste anche il Marsiglia di Longoria che avrebbe voluto acquistare ancora da Napoli - dopo l'affare Milik dello scorso gennaio - e riportare in Ligue 1 l'esterno algerino.

Secondo quanto riportato in queste ore da Le10Sports, i marsigliesi ci hanno provato in tutti i modi a convincere sia il Napoli che Ounas, con importanti offerte economiche, ma l'algerino avrebbe rifiutato più volte il trasferimento in Francia. Alle spalle della decisione anche la volontà di Luciano Spalletti, convinto che le qualità di Ounas avrebbero fatto bene alla sua squadra durante la stagione.