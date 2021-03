Ounas, minacce di morte dopo il gol: «Figlio di pu****, devi morire presto»

Lo splendido gol di Adam Ounas che ieri ha chiuso i conti in Crotone-Torino non deve essere piaciuto proprio a tutti. L'ex esterno d'attacco del Napoli, in prestito in Calabria fino al termine della stagione, è stato riempito di insulti e minacce di morte sui social dopo la rete decisiva, da parte di tifosi del Torino: «Speriamo muori presto, algerino di mer**» o anche «Figlio di putt***, devi svegliarti morto» il tenore delle minacce. «È normale tutto questo?» ha scritto l'algerino sui social mostrando gli attacchi ricevuti.

LEGGI ANCHE Ghoulam, è trauma distorsivo: lunedì visita a Villa Stuart

Le joueur international algérien #adamounas est exposé à une campagne raciste de certains supporters italiens après le match de son club aujourd'hui contre Turin

💔✊🏿✊🏻 pic.twitter.com/aZhzXOU5TQ — Football_ALGERIAN🇩🇿 100% (@Footbal_bilel88) March 7, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA