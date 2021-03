La missione (possibile) di Ounas: tornare a indossare la maglia azzurra

Quando è sbarcato a inizio febbraio a Crotone, dopo aver lasciato il Cagliari perché trovava poco spazio (10 partite con Di Francesco in panchina), Adam Ounas ha fissato un obiettivo: «Non penso al Napoli, ma a salvare il Crotone». Per il 24enne franco-algerino e per i suoi compagni è un'impresa complicata perché la zona salvezza, a dieci giornate dalla fine, è a 8 punti e i calabresi sono bloccati all'uiltimo posto. Dunque, Ounas -...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati