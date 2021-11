Il Napoli si prepara al rientro in campo contro la Lazio, questa sera a Fuorigrotta, ma Adam Ounas non ha ancora smaltito del tutto l'infortunio muscolare guadagnato in nazionale due settimane fa. L'algerino questa mattina ha postato sui propri canali social una foto della sua seduta di allenamento personalizzata: «Manca ancora un po'» ha scritto Ounas ai tifosi.