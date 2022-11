Ounas rinnega Napoli: «È stato un errore, dovevo andare alla Roma per sostituire Salah»

«Con il senno di poi, non avrei mai dovuto con il Napoli». Queste le parole di Adam Ounas, che alla stampa di Lille si racconta nel bel mezzo della sua esperienza con la squadra francese che ha segnato anche il ritorno in Ligue 1. Nelle ultime ore dello scorso mercato, infatti, l'algerino è stato ceduto dal Napoli al club francese visto il poco spazio in azzurro.

«Non avrei dovuto firmare per il Napoli. Avrei dovuto continuare con il Bordeaux o dire sì alla Roma che mi voleva dopo la partenza di Mohamed Salah per il Liverpool e avrei giocato al suo posto» ha spiegato Ounas. «È importante scegliere nella carriera di un calciatore. Io ho fatto una scelta sbagliata, a Crotone poi ho aperto gli occhi. Oggi, con la mia famiglia, siamo felici di essere tornati in Francia e a Lille».