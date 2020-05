LEGGI ANCHE

La chiusura anticipata del campionato francese ha risolto anche diversi interrogativi di mercato come quello riguardante. L'algerino che era arrivato a Napoli tre estati fa, era passato alla scorsa estate in prestito, ma oggi il club francese ha comunicato ufficialmente di non aver riscattato il suo cartellino, rispedendolo così nuovamente in azzurro.«Come con Durmisi e Moussa Wagué, il Nizza non attiverà nemmeno l'opzione di acquisto che ha per» si legge dal comunicato. «A 23 anni, il campione africano del 2019 ritorna a Napoli che lo aveva mandato in prestito alla fine della finestra di trasferimento estiva. In 16 presenze in campionato e 3 in coppa, l'Algerino ha messo insieme quattro assist e segnato quattro gol, di cui uno molto bello contro il Lione nelle fasi a eliminazione diretta della Coupe de France».