Ounas, settimana decisiva per il futuro: lo vuole anche la Sampdoria

Settimana decisiva per il futuro di Adam Ounas, che resta ancora tra le questioni irrisolte del mercato del Napoli. L'esterno algerino ha il contratto in scadenza tra un anno ma per adesso non ha mai trovato l'accordo con il club azzurro per rinnovare l'accordo.

Anche la cessione è stata ostacolata: Ounas - che pure ha trovato spazio con Spalletti in estate e nelle prime due gare ufficiali dell'anno - è seguito con interesse dal Monza ma anche dalla Sampdoria, che ci può pensare dopo l'infortunio di De Luca.