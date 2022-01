Ounas si fa male in nazionale: Algeria solo 0-0 all'esordio

Non il migliore degli esordi per Adam Ounas che ha dovuto guardare da lontano la sua Algeria alle prese con il primo match di Coppa d'Africa contro Sierra Leone. L'esterno del Napoli è rimasto out a causa di un lieve problema fisico che lo ha messo ko nell'ultimo allenamento della sua Nazionale e il ct Belmadi non ha voluto rischiare di portarlo con sé in panchina: l'Algeria, campione in carica, guidata da Mahrez non è andata oltre lo 0-0 nella prima gara del girone in Coppa.