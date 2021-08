Ounas si prende solo il Napoli: non convocato dalla sua Algeria

Nonostante l'ottima estate in maglia azzurra, Adam Ounas non è riuscita a far breccia nel cuore della sua Algeria: l'esterno del Napoli, infatti, non è stato inserito dal Ct Belmadi per le prossime gare di qualificazione al Mondiale che le volpi del deserto giocheranno contro Gibuti e Burkina Faso.

Una delusione per Ounas, che con la guida di Spalletti si è rilanciato nell'ultimo mese. L'algerino ha saputo convincere la nuova guida tecnica e conquistarsi un posto in squadre alle spalle dei titolari, in attesa di avere una chance anche in gare ufficiali.