Palladino al Napoli dopo Mazzarri? L'indiscrezione rimbalza sui social

Con la stagione ancora in pieno svolgimento, impossibile per il Napoli non pensare a quello che potrà essere il futuro. Il ritorno in panchina di Walter Mazzarri non sembra poter durare ancora a lungo dopo questa annata complicata post scudetto e nelle idee di De Laurentiis c'è già il casting allenatore per il prossimo anno.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'idea forte rimasta sulla scrivania del patron del Napoli è quella legata al nome di Raffaele Palladino, uno degli allenatori rivoluzione dell'ultimo anno in Italia. Sulla panchina del Monza ha fatto vedere ottime cose alla sua prima stagione tra i grandi, la scorsa estate fu sondato per il dopo Spalletti ma ha scelto di restare con i biancorossi.