Turista non lo sarà mai, perché il legame che unisce Roberto Sosa a Napoli è e resterà forte. Ma l'ex attaccante argentino, tornato in città per le vacanze, sta girando le vie napoletane come il turista più affezionato. Per il Pampa, il ritorno a Napoli è stato l'occasione giusta per visitare il murales di Maradona ai quartieri spagnoli e per un nuovo tatuaggio dal sapor napoletano: «Chi ama non dimentica».