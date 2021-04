Una serata da record - l'ennesima - per Goran Pandev. Il macedone, ex attaccante del Napoli, dopo la doppietta di ieri sera al Benevento è il primo giocatore macedone a segnare almeno 100 gol in uno dei cinque maggiori campionati europei. E a fargli i complimenti non poteva che essere un suo connazionale come Eljif Elmas, oggi azzurro, che ha appludito Pandev sui social.